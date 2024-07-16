Silivrispor, Murat Ulusoy ile Güçleniyor!

Orta saha bölgesine takviye olarak Hopaspor'dan 25 yaşındaki yetenekli oyuncu Murat Ulusoy ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Bu transfer, kulübün gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kariyerinde gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Murat Ulusoy, orta sahadaki dinamizmi ve yetenekleriyle takıma büyük katkı sağlayacak potansiyele sahip. Kulüp yönetimi, oyuncuyla yapılan sözleşme detaylarını titizlikle planlayarak bu önemli transferi gerçekleştirdi.

Transferin imza töreni, Silivrispor'un 2. Başkanı Selim Kasarcı, Genel Kaptan Uğur Babayiğit ve As Başkan Fatih Çepni'nin katılımıyla gerçekleşti.

Murat Ulusoy'a yeni kulübünde başarılar diliyor ve onunla birlikte başarılı bir sezon geçireceğimize olan inancımızı paylaşıyoruz. Silivrispor, yeni sezonda iddialı bir performans sergilemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.