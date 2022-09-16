Silivrispor, Olta Balık ile devam

İlçe esnafının desteğini de alarak yoluna devam eden Silivrispor uzun yıllardır kulübe sponsor olan Uğur Azeri’nin işletmeciliğini yaptığı Olta Balık ile yola devam kararı aldılar. Silivrispor Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu ve Kulüp Altyapılardan Sorumlu yönetim Kurulu Üyesi Vedat Tunbar ile birlikte yapılan görüşmelerin ardından sponsorluk anlaşması yenilendi. Konu hakkında bir bilgilendirmede bulunan İkinci Başkan Nuri Çolakoğlu; “Seninleyiz Silivrispor’um. İlçemizin köklü işletmelerinden Olta Balık işletmecisi Uğur Azeri bu sene yeniden forma sponsorumuz olmuştur. Kendilerine Silivrispor’umuza sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Yaşasın menfaatsiz karşılıksız Silivrispor sevgimiz, ilçe esnafımızla çok çok daha güçlü geliyoruz” dedi.