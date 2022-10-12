Silivrispor ruhu çiçeklenmeye devam ediyor

Yeni sezona evsahipliğinde iki galibiyetle başlayan takımda tribünler hiç boş kalmadı. Taraftarın motivasyonu ile sporcuların azmi birleşince yeşil sahada başarıdan başarıya koşan Silivrispor’da oyuncuların da yönetimin de yüzü gülüyor.

DURU: ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Kadın ve çocukların varlığı ile güzelleşen Silivrispor’un başarı mücadelesi kalede gollerle, tribünden yükselen tezahüratlar ile maçları unutulmaz birer deneyime dönüştürüyor.

Kulüp Başkanı Akgün Duru, “Silivrispor tarihinde çok güzel başarılara imza attı. Şahane maçlar, muhteşem goller, inanılmaz kurtarışlar. Ancak yeşil sahanın etkisiyle tribünlerde açan çiçekler, erkek egemen alanda tüm güzellik ve cesaretlerini ortaya koyan kadın ve çocuklarla yakaladığımız ahengi tarif etmeye kelimeler yetmez. Kuşaklar arası birleştirici unsurumuz da keza öyle. Her geçen gün tribünlerden yükselen bu Silivrispor ruhu takım, yönetim ve bir bütün olarak her anlamda karşılığı olan marka değerini oluşturuyor. Ne mutlu bizlere ki bu dönemde bu ahengi yakaladık, Silivrispor ruhunu renklendirdik, değerini ortaya çıkarmayı başardık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı sayılmalı. Silivrispor ruhunu canlı tutmak, güzelliştirmek, gelecek nesillere taşımak boynumuzun borcu. Bu destek ve ilgi karşısında hem sportif hem de ihtiyacımız olan ruh anlamında bu dönem çok daha güzel işlere imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Silivrispor güçlenerek, zenginleşerek, tüm heyecan ve ahengi ile yeni sezona ısınıyor. Bizlere bu eşsiz yolculukta eşlik eden, destek sunan herkese Silivrispor adına sonsuz teşekkürler” dedi.

