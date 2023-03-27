Silivrispor şampiyonluğa koşuyor

İBB Bayrampaşa Stadı'nda oynanan maçı Şakir Kepekçi yönetirken İbrahim Tokuç ve Hüseyin Can yardımcı hakemlik görevini üstlendi. Göksu Sayın da dördüncü hakem olarak görev yaptı. Zorlu maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Silivrispor oldu. Böylelikle Erdal İşkar'ın talebeleri son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alırken Ergun Gelen'in çalıştırdığı Bayrampaşa Teknikspor ise son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Konuk ekip Silivrispor'un gollerini 45+2. dakikada Tayfur Emre Yılmaz ve 67. dakikada Emirhan Kahraman atarken ev sahibi Bayrampaşa Teknikspor'un tek golünü 51. dakikada Taygun Kutay Akar kaydetti. Bu sonuçla Silivrispor puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bayrampaşa Teknikspor ise 28 puanda kaldı ve dokuzuncu sıraya geriledi. Önümüzdeki hafta Silivrispor sahasında Bursa Doğugücü FK ile karşılaşırken Bayrampaşa Teknikspor deplasmanda Yuvacıkspor'a konuk olacak.