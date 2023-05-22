Silivrispor'un 13'leri zirvede tek başına 3-1

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’ndı oynanan ve baştan sona mükemmel bir oyunla tamamlanan maç izleyenlerin beğenisini kazandı. Maçta Silivrispor adına golleri ise 12. dakikada İbrahim Hamza İbiş, 43. dakikada Harun Baş ve 48. dakikada Berkan Aras kaydetti. Esenyurt Ordu takımın tek golünü ise 59. dakikada Ömer Ahmed Çelik attı. Silivrispor aldığı bu galibiyetle grupta 22 puanla lider olurken en yakın takipçisi Esenkent Gençlik takımı ise 21 puanda kaldı.