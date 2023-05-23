Silivrispor'un gençleri farka koştu 8-0

Silivri Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve baştan sona vasat bir mücadeleye sahne olan maçta Silivrispor sonuca gitmekte zorlanmadı. Müsabakayı Özkan Dinçer Şekercioğlu, Hasan Berat Kavak ve Serkan Karakoç hakem triosu yönetti. Maça hızlı başlayan Silivrispor müsabakanın 15.dakikasında Arda Arkadaş’ın golü ile maç 1-0 oldu. Maçta 18.dakikada Kürşat Tümay durumu 2-0 yaptı. 20.dakikada Kaan Altınkılıç durumu 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. ikinci yarıya da hızlı başlayan Silivrisporlu gençler 50.dakikada Nuh Aksu ile durumu 4-0 yaptı. 53.dakikada Arda arkadaş durumu 5-0 yaptı. 61.dakikada İsa Sancak durumu 6-0 yaptı. 67.dakikada Kürşat durumu 7-0 yaptı. Müsabakanın 72.dakikasında Arda son sözü söyledi ve maçı 8-0 olarak tescilleyen golünü attı.