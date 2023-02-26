Silivrispor'un gençleri Lüleburgaz'ı ağırladı

Silivri Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maç tam bir seyir zevki verdi. Kırklareli SAL takımlarından Lüleburgaz Atletik Futbol Kulübü ile karşılaşan Silivrispor U-18 takımı sergilediği performansla göz doldurdu. Tamamen dostluk havasında geçen maçta Lüleburgaz Atletik takım teknik patronu Seyfullah Konyalı ve Silivrispor Gençlik Geliştirme Direktörü Yılmaz Lise yılların verdiği dostluğu sahadaki öğrencilerine de aşıladıkları da gözlendi.

TUNBAR’DAN TAKIMLARA YEMEK

Silivrispor Altyapılar Sorumlu Yöneticisi Vedat Tunbar müsabaka sonrasında misafir ettikleri Lüleburgaz Atletik takımını yemekte ağırladı ve sahnelenen oyun için de teşekkür etti.