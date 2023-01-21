Silivrispor'un gençleri oldukça ateşli 8-1

Grubunda lider konumda olan Yılmaz Lise’nin öğrencileri son çıktıkları deplasmanda gol olup yağdı. Gümüşpınar deplasmanında oynadığı maçta Silivrispor adına golleri ise Baran (2), Kürşat (2), Bahadır, Sadık, Karahan ve Beritan attı. U-18 2. Grupta mücadele eden Silivrisporlu gençler aldıkları bu galibiyetle puanlarını 15 yaparak liderliğe devam dediler.