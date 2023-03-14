Silivrispor'un miniklerini de güzel 2-2

TFF İstanbul U-12 Grubunda Silivri takımlarının hepsi kendi sahalarında yıllar sonra mücadele etme imkanı buldu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çalışmaları neticesinde Silivri Fenerköy Müjdat Gürsu Stadı’nın tamamlanmasının ardından Silivri takımlarının altyapıları burada oynama şansına sahip oldu. Hafta sonu oynanan müsabakalardan Silivrispor güçlü rakibi Gökçealispor ile 2-2 berabere kaldı. Yılmaz Lise’nin öğrencileri özellikle sahneledikleri hücum organizasyonları ile göze girerken rakibini oyunu ile bozma şansına da sahip oldu.