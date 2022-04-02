Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi Silivrispor, Çilimli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Her iki takımında temkinli kadrolarla çıktığı maçta havanın aşırı sıcak olması maçın kalitesine de etki etti. Maça her iki takımda oldukça temkinli başladı. Finalleri düşünen Silivrisporlu oyuncular kart görmemek ve sakatlık pozisyonlarına düşmemek adına hem kendilerini hem de rakip takım oyuncularına oyun kuralları içinde müdahale ettiler. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Silivrispor Adnan ile 58. dakikada 1-0 öne geçti. Müsabakanın 63. dakikadasında Çilimli takımı Mücahit ile durumu 1-1 yaptı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.