Silivrispor, Velimeşe karşısında tat verdi

Velimeşe Atatürk Stadı’nda oynanan ve doksan dakikalık mükemmele yakın bir mücadele sahne olan maçta her iki ekip de hazır bir görüntü verdi. Silivrispor’da geçtiğimiz günlerde göreve gelen Erdal İşkar’ın oyuncularının performansını ilk kez görme imkanına ulaştığı maçın her iki devresinde de tüm oyuncularını denedi.



Müsabakanın ilk yarısı tam bir orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takımın defansının bir kez bile hata yapmadığı ilk yarı 0-0 golsüz tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Silivrispor baskılı oyununu bir türlü golle süsleyemezken Velimeşe takımı müsabakanın 83.dakikasında bulduğu golle maçı 1-0 kazanan ekip oldu.