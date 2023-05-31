Silivrispor yeni başkanını seçiyor

BAL’da şampiyon olarak kısa bir zaman içinde yeniden profesyonel ligi yükselme başarısı gösteren Silivrispor olağan genel kurul ile yeni başkanını seçiyor. İki sezondur takımı şampiyon yapan Kulüp Başkanı Akgün Duru’nun yeniden aday olmayacağını belirtmesi üzerine yeni başkan ile lige girecek olan Silivrispor’da kongre tarihi 18 Haziran ayı olarak belirlendi.

ÇOLAKOĞLU İSMİ ÖN PLANDA

Mevcut yönetimde kulüp ikinci başkanlığını yürüten Nuri Çolakoğlu’nun kulislerde isminin başkanlıkta geçtiği de gelen bilgiler arasında. Çolakoğlu’nun güçlü bir yönetim kurabilmek adına ilçenin ileri gelenleri ile toplantılar yaptığı ve bu toplantıların neticesinde de adaylığını en kısa zamanda açıklaması bekleniyor.