Silivrispor yenilgisiz lider 2-0

Bölgesel Amatör Ligde oynadığı müsabakaların ardından yenilmezliği bulunan Silivrispor zorlu Sancaktepe deplasmanından 3 puanı rakip kale gönderdiği iki golle almasını bildi. İstanbul Sarıgazi Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası vasat bir oyuna sahne olan maçta golle ikinci yarıda geldi. Müsabakanın 46. dakikasında Tayfur’un kaydettiği golle Silivrispor 1-0 öne geçti. Maçın 55. dakikasında kendi kalecisi ile çarpışan Silivri defans oyuncusu Bülent Demir ambülans ile hastane kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Bülent’in kaburgalarında kırık tespit edildi. Müsabakanın 73. dakikasında Silivri penaltı atışı kazandı. Kazanılan bu penaltı atışını Muhammet kullandı ve golünü yazdı durumu 2-0 yaptı.