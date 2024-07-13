Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Malkoç: Mutlak Başarıya Odaklandık

Uyumlu Yönetim Anlayışı

Volkan Malkoç, Silivrispor'un başarısı için titizlikle çalıştıklarını ve yönetim kurulu olarak tam bir uyum içinde olduklarını dile getirdi. “Başkanımız Nuri Çolakoğlu ile aynı vizyona sahibiz. Uyumlu çalışmamız, kulübümüzün hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor” diyen Malkoç, bu uyumun kulübün her alanına yansıdığına dikkat çekti.

Hedef: Mutlak Başarı

Silivrispor'un başarısı için kararlı olduklarını ifade eden Malkoç, “Amacımız Silivrispor’u en üst seviyeye taşımak. Hem saha içinde hem de saha dışında kulübümüzü başarıya ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Taraftarımızın desteği ve inancıyla mutlak başarıya odaklandık” şeklinde konuştu.

Altyapı ve Genç Yetenekler

Malkoç, Silivrispor’un geleceği için altyapıya verdikleri önemi de vurguladı. Genç yeteneklerin keşfi ve gelişimi için projeler geliştirdiklerini belirten Malkoç, “Altyapıdan yetişen oyuncularımız, Silivrispor’un geleceğini şekillendirecek. Bu nedenle altyapıya yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kulüp İçin Yenilikçi Yaklaşımlar

Silivrispor’un daha güçlü ve başarılı bir kulüp olması için yenilikçi yaklaşımlar benimsediklerini ifade eden Malkoç, “Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve kulübümüzün her alanda modernize olmasını sağlıyoruz. Bu, saha performansımıza da olumlu yansıyacak” ifadelerini kullandı.

Taraftara Mesaj

Son olarak, Silivrispor taraftarına seslenen Volkan Malkoç, “Bizlere inanın ve desteklerinizi esirgemeyin. Birlikte büyük başarılara imza atacağız. Silivrispor, sizlerin desteğiyle hak ettiği yerlere ulaşacak” dedi.

Silivrispor’un yeni sezonda güçlü adımlarla ilerlemesi için kararlı olduklarını belirten Volkan Malkoç, kulübün her zaman daha iyiye gitmesi için çalışacaklarını ve taraftarlarına en iyi futbolu izlettireceklerini sözlerine ekledi.