Silivrispor yönetimi altyapılar için toplandı

Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, Kulüp Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat Tunbar ve Süleyman Gencoğlu ile birlikte Gençlik Geliştirme Direktörü Yılmaz Lise ile birlikte olağan üstü bir toplantı yaparak durum değerlendirmesinde bulundular. Süleyman Gencoğlu’nun ofisinde bir araya gelen Silivrisporlu yöneticiler Koordinatör Yılmaz Lise’den son durum raporlarını aldılar.

EN ÖNEMLİ HAMLEMİZ AKADEMİ LİGLERİNE KATILIMDIR

Toplantının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Süleyman Gencoğlu; “Yıllar önce alınması gereken bir karardı akademik liglere katılım kararı. Geldiğimiz noktada konularında uzman ve deneyimli 9 eğitmen ile 9 ayrı yaş grubunda liglere girmekteyiz. Birbiriyle çakışan maçlarımız oluyor. Bu liglerde kaliteli takımlarla kaliteli oyunculara karşı performans sergiliyor gençlerimiz. Şayet bu istikamette gitmeye devam edersek ilerleyen yıllarda A takım iskeletini oluşturacak kabiliyette oyuncular tamamen altyapılarımızdan çıkmış olacak.

VELİLERİMİZE TEŞEKKÜRLER

Yönetim olarak aldığımız en önemli karar bana göre bu elit ve akademi liglerine katılım kararıdır. 9 hoca, 9 ayrı yaş grubunda girilen ligler ve yetişmesi zor maç takvimi. Biz yönetim olarak yapmamız gereken her şeyi evlatlarımız için yapıyoruz sonrası gençlerimize kalıyor. İlerleyen yıllar bize ne gösterecek bunu hep birlikte göreceğiz. Ayrıca velilerimize de ayrı parantez açmak isterim. Tüm maçlara giderek kendi evlatlarıyla birlikte takımın tüm oyuncularına sahipleniyorlar. Bu bizim ayrı bir kazancımızdır. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

ENGİN AKIN