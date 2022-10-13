Silivrispor yönetimi 'İstifa edebiliriz'

Aktif bir şekilde Silivrispor Yönetim Kurulunda var olan isimlerle birlikte Başkan Akgün Duru’nun da aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak istenmedikleri yerde duramayacaklarını belirttiler. Akgün Duru ve yönetim kurulu üyelerinin paylaşımda bulundukları mesajlarında; "Çok kıymetli Silivrispor sevdalıları; yaklaşık 15 aydır bizler büyük bir gurur ve onurla ve aynı zamanda özveriyle kulübümüzün yönetim kurulu görevini yürütüyoruz. Zaman zaman kişisel açıklamalarımızda ve basın aracılığıyla çekmiş olduğumuz sıkıntıları sizlerle paylaştık ama ve lakin gördük ki biz sadece konuşuyoruz. Karşımızda duyan yok. Herkes çok iyi bilsin ki; Silivrispor kulübü bizim menfaat ya da konfor alanlarımız değil, aksine çok büyük fedakârlıklarda bulunduğumuz, sorumluluğumuzu kendimizi çok ama çok zorlayarak yerine getirmeye çalıştığımız.

BİZİ DUYMUYORLAR

Silivri’nin en büyük sivil toplum örgütü ve en büyük markasıdır. Görüyor ve anlıyoruz ki bizler sorunlarımızı ve yaşadığımız zorlukları paylaştıkça üç maymun oynanmaya devam ediyor. Bizi duymuyorlar. Allah aşkına söyleyin bir sivil toplum örgütünde hem cebinizde ne varsa vereceksiniz, hem eleştiri alacaksınız, hem dilenci konumuna düşürüleceksiniz bu bizlere reva değil. Bizler kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz, bu ilçenin kulübünü daha iyi yerlere getirebilmek için, belki profesyonel lige tekrar çıkartabilmek için paylaşımlarda bulunuyoruz. Şimdi soruyorum; Silivri’nin çok kıymetli yöneticileri neden bizlerin sesini duymuyorsunuz? Görevi bırakmamızı mı istiyorsunuz?

GÖREVİMİZİ BIRAKABİLİRİZ

Eğer bizim görevi bırakmamız sizin kulübe daha fazla sahip çıkmanıza ve katkı sunmanıza sebep olacaksa hiç düşünmeden bunu yaparız. Kulübümüzün elinde hiçbir geliri yok, federasyon ayağından da gelen hiçbir geliri yok. Daha önceki yıllarda otogar ve otopark gelirleri vardı, federasyon gelirleri vardı, iddia gelirleri vardı şimdi bunların hiçbiri yok. LÜTFEN biz sizden dilenmiyoruz. Kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz kulüp için istiyoruz. Bu yönetimden rahatsızsanız ve bunun için kulübe destek vermiyorsanız biz bu kulübün önünü açalım ve görevi devir edelim. Çünkü bu böyle devam edemez geçen yıl 2.600.000 TL bağış yaptık bu yıl üç ayda yaptığımız bağış 1.500.000 TL bu nereye kadar devam edecek? Yazık değil mi hep bizler mi cebimizden vererek bu kulübü ayakta tutacağız? Bizler tüm çıplaklığıyla yaşadıklarımızı sizlerle paylaştık. Eğer bu kulübe aylık destekler verilmeyecekse ve biz bu desteğin adını, rakamını bilmeyeceksek bütçemizi nasıl hesaplayacağız? Her ay cebimizden ne kadar ilave yapacağımızı bilmek istiyoruz artık. Daha fazla götüremeyiz. Kamuoyuna ve Silivrispor sevdalılarına saygıyla duyuruyoruz” dediler.