Silivrispor yönetimi kalıcı gelir kaynağı istiyor

Grubunda zirvenin sahibi olan Silivrispor sabit bir gelir kaynağının olmadığından dem vurarak Silivri Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerine seslenerek sabit gelir kaynağı talebinde bulundular. Silivri Belediye Kasım Ayı Meclis oturumunda gündeme getirilmesi amacı ile bir dilekçe ile dertlerini en üst kademeye ilettiler. Silivrispor Yönetim Kurulu adına Başkan Akgün Duru imzalı dilekçede; “İlçemizin marka değeri Silivrispor Kulübü olarak Bölgesel Amatör Ligde oldukça başarılı bir sezon yaşamaktayız. Kulübümüz değişik branş ve yaş kategorilerinde bir çok sporcuya hizmet vermekte. Sizlerin de bilindiği üzere kulübümüzün sabit bir geliri olmadığı için kulüp bütçesi yönetim kurulu arkadaşlarımızın katkıları, gönüllü bağışçı ve sponsorlarımızın destekleri ile ayakta durma adına büyük uğraş vermekteyiz. Silivri Belediye Başkanlığı, Kasım 2022tarihli Belediye Meclisinizde ilçemizin marka değeri Silivrispor Kulübüne her ay sabit ve düzenli bir maddi kaynak akışı sağlanmasını görüşerek karara bağlanmasını arz ederiz” denildi.