Silivrispor Yönetiminden Kız Voleybol Takımı'na Moral Ziyareti

Başkan Şahin: “Silivrispor sadece futbolla anılmamalı”

Silivrispor Kulüp Başkanı Serdar Şahin, Kulüp İkinci Başkanı Sıtkı Alçan ve kulüp yöneticileri, Silivrispor Kız Voleybol Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti. Teknik ekip ve sporcularla bir araya gelen yöneticiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sezon boyunca başarı temennilerini iletti.

Tüm branşlara destek vurgusu

Başkan Şahin, ziyaret sırasında sporcularla tek tek ilgilenerek motivasyonlarını artıracak sözler söyledi. Silivrispor’un sadece futbolla anılan bir kulüp olmadığını vurgulayan Şahin, “Futbolun yanı sıra voleybol, basketbol ve diğer amatör branşlara da büyük önem veriyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor ve gençlerimizi her alanda destekliyoruz. Sportif faaliyetlerimiz artarak sürecek,” dedi.

Yönetimden moral ve destek mesajı

Kulüp yöneticileri de genç sporculara hitap ederek, tüm branşlarda mücadele eden takımların yanında olduklarını ve desteği sürdüreceklerini belirtti. Kız Voleybol Takımı antrenörü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yönetimin ilgisinin takıma moral verdiğini ifade etti.

Ziyaret, antrenman sonrası çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.