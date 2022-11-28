Silivrispor zirvede tek başına: 2-0

Bursa Atıcılar 3 Nolu Çim Saha’da oynanan maçta ilk yarıda gol sesi çıkmazken temsilcimiz 65. dakikada Engin Gülle’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Mavi kırmızılılara 3 puanı getiren diğer golü de 79. dakikada Ali Arashan Altuntaş attı: 0-2. Bu sonuçla lider Silivrispor arka arkaya dokuzuncu maçından da galibiyetle ayrılarak 27 puana yükselirken en yakın rakibi Görükle İpekli ile arasındaki puan farkını da 7’ye yükseltti. Haftaya ikinci sırada giren Doğugücü ise 18 puanda kalarak dördüncü sıraya geriledi.