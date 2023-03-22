Silivrisporlu gençler de zirvede tek başına 4-0

Grubunda oynadığı maçlarından ardından lider konumda olan Silivrispor U-18 takımı hafta sonu oynadığı Büyükçekmece Mimarsinan takımını 4-0 yendi. Deplasmanda oynadığı maçta golleri ise Baran, Kaan, Kürşat ve Alican attı. Ligdeki son maçını ise Silivri takımı kendi sahasında Gümüşpınar ile oynayacak ve bu maçın ardından da Türkiye Şampiyonasına katılmak için gün bekleyecek.