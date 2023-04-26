Silivrisporlu gençler finalleri garantiledi: 4-3

Avcılar Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Merkez Kayaşehir 2. dakikada Yunis Öyk'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Başakşehir 14. dakikada Yunis Öyk'le bir gol daha bulunca skor 2-0'a geldi. Silivrispor arka arkaya kalesinde gördüğü gollerin şokundan çabuk çıktı. Mavi kırmızılılar 17. dakikada Erdem Alper'le farkı bire indirirken 28. dakikada Alican Ergun'un attığı golle skora ortak oldu: 2-2. İkinci yarıya da iyi başlayan Silivrispor 46. dakikada Enes Kasım Şen'in attığı golle 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 3-2 öne geçti. Merkez Kayaşehir bu gole 55'te Faruk Çetin'le yanıt verince skora yeniden denge geldi: 3-3. Maçta son sözü Silivrispor söyledi. 76. dakikada sahneye çıkan Siraç Çakır maçın skorunu ilan etti: 4-3. Bu sonuçla üçüncü hafta sonunda puanını 7'ye yükselten Silivrispor bitime bir hafta kala gruptan ilk ikiye girerek Türkiye Şampiyonasına katılmak için hak kazanmış oldu. Merkez Kayaşehir de bu sonuçla 2 puanda alarak ilk iki umutlarını tamamen kaybetti.

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