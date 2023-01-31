Silivrisporlu gençler şampiyonluğa doğru 2-2

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve baştan sona oldukça keyifli ve sert oyuna sahne olan maçta ilk gol konuk ekip Büyükçekmece takımında Serkan Koç’tan geldi ve durum 0-1 oldu. Silivrispor bu erken gole 11.dakikada Baran Güzel ile karşılık verdi ve durum 1-1’e taşındı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı. İkinci yarıya da her iki takım kontrollü başladı. Müsabakanın 64.dakikasında Büyükçekmece takımı Erdem Alper ile durumu 1-2 yaptı. Silivrispor bu gole 80.dakikada Yunus Emre Kantar ile karşılık verdi ve maç 2-2 berabere tamamlandı. Silivrispor aldığı bu skorla grubunda oynadığı 6 maçın ardından topladığı 19 puanla liderliğine devam ederken Büyükçekmece takımı ise bir maç eksikle 17 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.