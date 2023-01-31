Silivrisporlu gençler şampiyonluğa doğru 2-2
TFF İstanbul U-18 kategorisinde mücadele eden Silivrispor genç takımı önceki gün oynadığı Büyükçekmece takımı ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli puanını hanesine yazdırmasını bildi.
Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve baştan sona oldukça keyifli ve sert oyuna sahne olan maçta ilk gol konuk ekip Büyükçekmece takımında Serkan Koç’tan geldi ve durum 0-1 oldu. Silivrispor bu erken gole 11.dakikada Baran Güzel ile karşılık verdi ve durum 1-1’e taşındı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı. İkinci yarıya da her iki takım kontrollü başladı. Müsabakanın 64.dakikasında Büyükçekmece takımı Erdem Alper ile durumu 1-2 yaptı. Silivrispor bu gole 80.dakikada Yunus Emre Kantar ile karşılık verdi ve maç 2-2 berabere tamamlandı. Silivrispor aldığı bu skorla grubunda oynadığı 6 maçın ardından topladığı 19 puanla liderliğine devam ederken Büyükçekmece takımı ise bir maç eksikle 17 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.