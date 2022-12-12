Silivrisporlu miniklerin misafiri Tekirdağ oldu

Silivrispor’un geleceği olan U-11 ve U-12 takımları bu geçtiğimiz hafta Tekirdağ Bursaspor Futbol Okullarını ağırlayarak hem hazırlık maçı yaptı hem de iki bölge arasında dostlukları pekiştirdiler.

Silivrispor Gençlik Geliştirme Direktörü Yılmaz Lise’nin davet üzerine Silivri’ye gelerek hazırlık maçları yapan Tekirdağ Bursasporlu oyuncular kıyasıya mücadele etti. Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda Tekirdağ Bursaspor Futbol Okulları teknik patronu Serkan Aşan ve Refik Öztürk’ü ağırlayan Yılmaz Lise oyuncularının hazırlık maçlarını dikkatle takip ettiler. Müsabakalara oyuncuların ailelerinin de katılımı ile tam bir bayram havası yaşandığı gözlemlendi.

LİSE’DEN TEŞEKKÜR

Silivrispor Gençlik Geliştirme Direktörü Yılmaz Lise yaptığı açıklamasında; “Bizleri kırmayarak ilçemize kadar gelen Tekirdağ Bursaspor Futbol Okulu antrenör ve oyuncularına teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon oldu. Oyucuların ailelerinin de katılımı ile tam bir bayram havası yaşandı. Bu ve bunun gibi organizasyonlarımız devam edecek. Dostluğumuzun pekiştiği ve oyuncularımızın performanslarını görme imkânımızın olduğu maçlar yaptık” dedi.

İHSAN ATUN’DA TORUNLARI İLE KATILDI

Silivrispor Kulüp geçmiş dönem başkanlarından İhsan Atun bu organizasyona torunları ile birlikte katılım sağladı.

