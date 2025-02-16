Silivrisporlu oyuncular Silivrililerle küfürleşti

Geçtiğimiz hafta Balıkesir deplasmanında yaşanan oyuncu taraftar polemiği bu hafta tribün saha küfürleşmesine ve birbirlerine saldırı noktasına kadar geldi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan ve lider Balıkesir karşısında 4-0 yenilen Silivrisporlu oyuncular, Silivri'den otobüslerle Balıkesir deplasmanına giden Kasaba Taraftar grubunun takımı tribüne çağırmalarına el kol işaretleriyle cevap vermişti. Bu yaşananlar üzerine taraftarlar tepki göstermiş, maç sonu da tribüne çağırılan oyuncular gelmeyince işler çığırından çıkmıştı.

Nuri başkan iki tarafa da defalarca anlayışlı olmak ve kulübün renklerinin etrafında kenetlenme çağrısı yapmıştı.

Geçen hafta Balıkesir'de yaşanan tribün - futbolcu gerginliğinden sonra da Nuri Çolakoğlu takım adına taraftardan özür dilemişti.

Bu hafta ligde kalma savaşı veren Beykoz İshaklı temsilcisini misafir eden Silivrisporlu taraftarlar, müsabaka öncesinde oyunculardan bir özür beklediyse de, Silivrisporlu oyuncular bu özrü taraftarına çok gördü. Müsabakanın başlama düdüğü ile birlikte kendi oyuncularına eleştirel tezahüratlarda bulunan Kasaba Taraftar Grubu, özellikle 10 kişi kalan rakibini bile yenemeyen takımı maçın bitiş düdüğü ile birlikte eleştiri yağmuruna tuttu.

Bitiş düdüğü ile birlikte Silivrisporlu oyuncular ile Silivri Kasaba Taraftar Grubu arasında tartışmalar ve ağır hakaretler yaşandı. Tribündeki Silivrili taraftarlara küfürlerle tepkilerini veren oyuncularla yaşanan tartışmada Emniyet güçleri yerinde müdahale ile olayların daha da büyümesine engel oldular.

SİLİVRİ TEKNİK PATRONU ÖZGÜR ERGÜN'DE TRİBÜNLERE SALDIRDI

Karşı tribünde yine Silivrililerle polemiğe giren teknik patron Özgür Ergün'ün tribünle yaşadığı polemikte küfürler karşılıklı edilse de olaylar fazla büyümeden engellendi.