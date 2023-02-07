Silopi'de gönüllü öğretmenlerin desteği ile 3 tır dolusu yardım toplandı

Şırnak'ın Silopi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 3 yardım tırı deprem bölgesine doğru yola çıktı. Yardım kolilerinin hazırlanmasında gönüllü öğretmenler büyük fedakarlık örneği gösterdi.

Silopi'de gönüllü öğretmenlerin desteği ile 3 tır dolusu yardım toplandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Şırnak’ın Silopi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 3 yardım tırı deprem bölgesine doğru yola çıktı. Yardım kolilerinin hazırlanmasında gönüllü öğretmenler büyük fedakarlık örneği gösterdi.

Depremzedeler için Silopi Kaymakamlığı koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı. Kaymakamlık tarafından toplanan elektrikli soba, battaniye, bebek bezi, giyim, gıda gibi temel ihtiyaç malzemeleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda toplandı. Gönüllü öğretmen ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 500 kişi yardım malzemelerini ayrıştırıp, kolilenmesine yardımcı oldu. Sıra halinde elden ele taşınan yardım kolileri araçlara yüklendikten sonra tırlar Silopi Kaymakamı Cihat Koç’un katılımı ile depremden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesine uğurlandı.

Silopi'de gönüllü öğretmenlerin desteği ile 3 tır dolusu yardım toplandı
Silopi'de gönüllü öğretmenlerin desteği ile 3 tır dolusu yardım toplandı
Silopi'de gönüllü öğretmenlerin desteği ile 3 tır dolusu yardım toplandı
Silopi'de gönüllü öğretmenlerin desteği ile 3 tır dolusu yardım toplandı