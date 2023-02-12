Silopi'den Malatya'ya yardım desteği

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Türk Ocaklarına ait bir tır yardım aracı Malatya’daki depremzedelere ulaştırıldı. Yardımlar ihtiyaç duyulan noktalara minibüsler ile taşınarak dağıtıldı.

Silopi Kaymakamlığının başlatmış olduğu yardım kampanyasına destek veren Türk Ocakları Silopi Şubesi köylülerden topladığı yardım malzemelerini Malatya’ya ulaştırdı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bahçesine bırakılan tırdaki malzemeler görevlilerce indirildi. Yardım malzemelerini teslim alan üniversite yetkilileri Silopi Türk Ocaklarına gönderilen yardım malzemeleri için teşekkür etti.

Tırdaki malzemeler daha sonra Türk Ocakları Silopi Şube Başkanı Adem Çakmakçı tarafından minibüslerle ihtiyaç duyulan yerlere sevk edildi. Yardımlar ilk olarak Fırat İlkokuluna yerleştirilen depremzedelere dağıtıldı. Türk Ocakları Silopi Başkanı Adem Çakmakçı okuldaki depremzedelere sandviç ve meyve suyu da dağıttı. Daha sonra AFAD tarafından kurulan çadırları ziyaret eden Çakmakçı, burada depremzedelerin ihtiyacına göre malzeme dağıtımı yaptı. Beraberde getirilen malzemeler çadırdaki AFAD görevlilerine teslim edildi.

AFAD çadırına yerleştirilen depremzede Hasan Kılınç, “Afetten dolayı Silopi’den gelen Türk Ocakları birliğine minnettarız, teşekkür ederiz. Varolsunlar sağolsunlar. Allah razı olsun. Bize soba getirdiler karda kışta. Hiç olmazsa bizi soğuktan korudular. Kendilerinden çok çok razıyız. Allah razı olsun. Devletimiz gereken her türlü ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Birlik beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, “Acımızı paylaşan, Malatya’da ve bölgede meydana gelen deprem felaketiyle ilgili Şırnak Silopi Türk Ocakları Başkanı Adem Çakmakçı ve heyetine çok teşekkür ediyoruz. Bir tr malzeme dağıtılmak üzere getirdiler. Bunları sabah itibari ile dağıttık. Çok sayıda battaniye vardı. Su, yiyecek getirmişlerdi. Dolayısıyla kardeşliğimizin devlet millet kaynaşmasında önemli rolünü görmüş olduk” diye konuştu.

Okula yerleştirilen depremzede Kadir Ay, "Bu yaşadığımız iki deprem felaketi nedeniyle yardıma gelen Silopi Türk Ocaklarından Allah razı olsun. Hepsi canla başla mücadele ettiler bizim için. Zor günümüzde yanımızda oldular. Allah hepsinden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Tırlarla dolu yardım geldi. Önce Turgut Özal Üniversitesine geldi. Sonra onların tavsiyesi üzerine buraya yönlendiler. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Silopi Türk Ocakları Başkanı Adem Çakmakçı, “Silopi Kaymakamımızın başlattığı yardım projesine bizlerde gönüllüler olarak destek verdik. Köylerimizden topladığımız yardımları Malatya’ya getirdik. Bir tır dolusu yardım getirdik. Getirdiğimiz yardımların içerisinde hijyen kitinden tutun yiyecek içecek barınmaları için her hangi bir eksiklik bırakmadan bütün malzemeler var. Burada acılarını birlikte paylaştık. Allah devletimize zeval vermesin. Rabbim milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Silopi Kaymakamımıza teşekkür ederiz” dedi.