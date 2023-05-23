Silpagar, Çiftlikköy Halk Eğitim Merkezi sergisini inceledi

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Çiftlikköy İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği yılsonu sergisini gezerek kursiyerlerle sohbet etti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmen ve kursiyerlerinin el sanatları, giyim üretimi, çini, resim, hat, telkâri gibi branşlarda hazırlamış olduğu eserlerin yer aldığı sergiyi İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Yayla ile birlikte gezen Başkan Silpagar, kursiyerleri başarılı eserlerinden dolayı tebrik etti. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Yayla, etkinlikle ilgili bilgi vererek, Çiftlikköy’deki çok sayıda kursiyere pek çok alanda eğitim verdiklerini dile getirdi ve yeni açılan hat sanatı gibi kurslara da ilginin yüksek olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Başkan Silpagar, Hüsn-i Hat sanatı Usta Öğreticisi Hümeyra Yekeler’in standını da ziyaret ederek hüsn-i hat denemesi yaptı. Çiftlikköy İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde resim, çini, giyim, turistik eşya, rölyef gibi birbirinden farklı tarzlarda kursiyerlerin yaptığı eserlerin yer aldığı sergileri ilgiyle gezen Başkan Silpagar, “Çiftlikköy Halk Eğitim Merkezimizin 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Yıl Sonu Karma Sergisi’nde yer alan tüm kursiyerlerimizi ve emeği geçen herkesi başarılı eserlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.