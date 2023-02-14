Silpagar, enkazdan 12 kişiyi canlı kurtaran ekibi tek tek kutladı

10 ilimizi ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen büyük afetin ardından Hatay bölgesine ilk giden ekiplerden birisi olan Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, 12 canı enkaz altından kurtardıktan sonra ilçeye döndü.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Antakya merkezinde günlerce zor şartlar altında depremzedelere yardım elini uzatan Çiftlikköy ekibini ziyaret ederek hepsiyle tek tek kucaklaştı. Bölgede halen Çiftlikköy Belediyesi ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini dile getiren Başkan Silpagar, itfaiyecilere teşekkürlerini dile getirerek, “Allah sizlerden razı olsun, Çiftlikköy’ü onurlandırdınız. Çiftlikköy İtfaiye Müdürlüğü olarak büyük hizmetler yaptınız memleketimize ve afet döneminde de gördük ki, büyük işler çıkarttınız. 12 kişiyi çıkardınız, bana göre Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerif’ine de nail oldunuz. Bir kişi kurtaran diyor, tüm insanlığı kurtarmış gibidir. İnsanlık olarak, görev anlayışı, yardımlaşma anlamında, Yalova Belediyemizle, Altınova Belediyemizle, Çınarcık Belediyemizle yaptığınız yardımlaşmalar, bunlar bizim çok iftihar ettiğimiz konular, gözyaşlarıyla, dualarla. Bu saatten sonra ben size minnettarım. Ben yaşadığım sürece Allah’ın izniyle bu minnettarlığımın karşılığını göreceksiniz. Belediye başkanlığımız süresince ve dışında. Sizi yolcu ederken çok duygulandım, Yarabbi dedim bu kardeşlerimin sıhhatli, sağlıklı, sağ salim dönmelerini nasip et, diye dualar ettim. Kendinizi benim yerime koyun, hepiniz bana emanetsiniz. Fakat görevimiz de bu” diye konuştu.

İtfaiye modernize edilecek, arama kurtarma köpeği alınacak

Çiftlikköy’de itfaiye hizmetlerinin en modern şekilde yapılabilmesi için tüm desteğin verileceğini dile getiren Başkan Silpagar, şöyle konuştu:

“İlk işimiz itfaiye binamızı modern bir şekilde yapmak. Çiftlikköy’de yüz bin, iki yüz bin nüfusa yakışacak şekilde itfaiye binamız yapılacak. Benim gördüğüm kadarıyla personel ihtiyacımız yeterli değil, takviye yapacağız. Bunun mülakatlarını da siz yapacaksınız. Çünkü ben burada işinin ehli, liyakat sahibi çalışanları istiyorum. Burada amirimiz de belirttiği gibi, köpek arama kurtarma ekibimiz yok, köpekler alınacak. 30 yıl hizmet verecek şekilde, çünkü bunun birkaç yılı eğitimle geçecek. Sismik dinleme aletimiz yokmuş o derhal temin edilecek. Termal ısı kameralarımız modernize edilecek. Son teknoloji ile gelecek. Bu saate kadar sizleri seviyordum sayıyordum, bu saatten sonra artık abi kardeş olduk. Yaşım kaç olursa olsun, yaşadığım sürece abi kardeşiz. Bu yaptığınızı hiçbir şekilde unutmamız mümkün değil. Peygamberimizin ümmeti olarak insanlığa nasıl hizmet ettiğinizi de gördüm. Kuran-ı Kerim’deki Tevbe süresinde belirtildiği gibi, malınızla canınızla cihat edin. Evet, malınızla canınızla deprem arama kurtarmada, Maraş’ta, Hatay’da, Adıyaman’da, on ilimizde canla başla çalıştınız. Bizim görev bölgemiz Hatay, Antakya’ydı. İnşallah Hatay Antakya bölgemizde Ramazan ayında orada yine sizden ve bizden aşçılar, garsonlar şeklinde güzel bir yemek olarak bulunalım. Orada iftarı ve sahuru karşılayalım. Hizmet ettiğimiz yerde bu hizmetimize devam edelim. İnşallah hizmetimizi arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Arama kurtarma dışında da Çiftlikköy Belediyesi, hizmetlerini arttırarak devam edecek. Şu anda daha büyük bir cihadın içindeyiz” dedi.

Bölgeye giden ekiptekilerin orada yaşadıklarını anlattığı ziyarette duygusal anlar yaşandı. Başkan Silpagar, itfaiye binasından ayrılırken, itfaiye personeli ile tek tek kucaklaşarak teşekkürlerini dile getirdi.