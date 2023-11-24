Silpagar Öğretmenlerin Günü'nü hediyelerle kutladı

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çiftlikköy’deki tüm okullarda görev yapan öğretmenlere özel termos bardak hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi, Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Abdülhamit Kaya İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Silpagar, öğretmenlerin gününü kutlayarak hediyelerini takdim etti. Çiftlikköy’deki okullarda bulunan tüm öğretmenlere özel termos bardak hediyelerinin ulaştırıldığını belirten Başkan Silpagar, “Gençlerimize öncülük eden, hayatını eğitime adamış çok değerli öğretmenlerimizle bir araya gelerek hediyelerini takdim ettik. Ben de hayatımın belli bir kısmında öğretim üyeliği yapmış, eğitimin ne kadar önemli olduğunu yerinde görmüş bir insan olarak öğretmenlerimizin görevlerinin ne kadar büyük sorumluluk gerektirdiğini deneyimlemiş biriyim. Ülkemizin parlak geleceği olan öğrencilerimizi hayata hazırlarken büyük fedakarlıklar yapan öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.