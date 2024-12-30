Simge Kandemir Kesen: Meslek sevgimiz, vatan sevgimizle eşdeğer

Kesen, meslek örgütlenmesi, ekonomik mücadele ve meslektaşların dayanışması açısından önemli mesajlar verdi.

“Zor bir yıl ama güçlü bir dayanışma”

2024 yılının meslek örgütleri için zorluklarla dolu geçtiğini belirten Kesen, ekonomik dalgalanmalar ve değişen mevzuatların, muhasebe ve mali müşavirlik mesleğini derinden etkilediğini vurguladı. Bu süreçte meslek örgütlerinin dayanışma ruhunu koruduğuna dikkat çeken Kesen, “Ekonomik kriz dönemlerinde meslektaşlarımızın artan iş yükü ve sorumluluklarına rağmen, birlik ve beraberlik içinde mücadele ettik” dedi.

“Meslek sevgimiz, vatan sevgimizle eşdeğer”

Simge Kandemir Kesen’in konuşmasında en dikkat çeken vurgu ise meslek sevgisi ile vatan sevgisini eşdeğer tutması oldu. Kesen, “Bizim için mesleğimiz, topluma hizmet etmenin ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın en önemli yollarından biridir. Meslek sevgimiz, vatan sevgimizle eşdeğerdir” diyerek mesleki sorumluluğun ulusal bir görev olduğunu belirtti.

Kesen, İSMMMO Silivri Temsilciliği olarak meslektaşlarının her zaman yanında olduklarını belirterek, 2025 yılının dayanışma, gelişim ve ekonomik iyileşme yılı olmasını diledi.