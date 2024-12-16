Simge Kandemir Kesen, Silivri'yi Uluslararası Muhasebe Sempozyumu'nda Temsil Etti

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, XIII. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu’na katılarak ilçeyi başarıyla temsil etti. “Sürdürülebilir Kalkınma Denetim ve Güvence Hizmetlerinin Rolü” konusunun ele alındığı sempozyum, alanında uzman birçok katılımcıyı bir araya getirdi.

Sempozyum sonrası açıklamalarda bulunan Kesen, bu prestijli etkinlikte Silivri’yi temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. “İstanbul Mali Müşavirler Odamızın düzenlediği bu önemli etkinlikte bulunmaktan, bilgi ve deneyim alışverişine katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyum. Organizasyonda emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.