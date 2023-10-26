Simit fırınında doğalgaz patlaması: 3 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde simit fırınında doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde simit fırınında doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Konuralp Mahallesi Yeni Cami mevkiinde bir simit fırınında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Simitlerin pişirildiği fırın kısmında patlamada 3 kişi yaralanırken iş yerlerinin camları kırıldı. Patlama sesi çevrede büyük paniğe yol açarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.