Şimşekler geceyi aydınlattı, ardından yaşanan deprem ise korkuttu

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte gökyüzü adeta ışık şölenine döndü. Yaklaşık iki saat boyunca çakan yüzlerce şimşek, geceyi gündüze çevirdi. Yağışın sona erdiği dakikalarda ise Sındırgı’da yaşanan deprem korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Körfez genelinde etkili olan şimşek fırtınası sırasında yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Ardışık doğa olayları, bölge halkının kafasında farklı sorular oluştururken, sosyal medyada birçok kullanıcı aynı anda yaşanan bu doğa olaylarının tesadüf olup olmadığını tartıştı.

AFAD ve meteoroloji ekipleri, bölgede hem deprem hem de hava durumu gelişmelerini yakından takip ediyor.