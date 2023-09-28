Sinan Akçıl, 30 Eylül'de Sultangazililer ile buluşacak

Sultangazi Belediyesi Kültür-Sanat hizmetlerinden adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun yine günlerce konuşulacak bir etkinliğe daha düzenliyor. Sultangazililer Türkiye’nin en popüler sanatçılarından, gençliğin ve milyonların sevdiği sanatçı Sinan Akçıl’ın 30 Eylül’de vereceği konseri bekliyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurahman Dursun attığı her adımda gençlerin, gelecek nesillerin sevgisini kazanmaya devam ediyor. Yerel belediyecilikte birçok marka hizmetlere imza atan ve Türkiye’nin gündeminde hep sıra dışı ilçe olarak anılan, ilçe halkının faydalanacağı hizmetlerle gönüllerde büyük yer edinen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlerin ve çocukların mutlu olmaları, geleceğe umutla bakabilmeleri, yarınlarının daha güzel olması için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Kültür - sanat hizmetlerinde gençliği hiçbir zaman ihmal etmeyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun yine günlerce konuşulacak bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Sultangazi Belediyesi, 30 Eylül Cumartesi günü saat 20.30’da Sultangazi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek “aradığın o Sinan Akçıl konseri burada” sloganıyla “GençOfest” etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin en popüler sanatçılarından, gençliğin ve milyonların sevdiği sanatçı Sinan Akçıl, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un ev sahipliğinde Sultangazi etkinlik alanında 30 Eylül Cumartesi günü saat 20.30’da gerçekleşecek tarihi konsere herkes tanıklık edecek. Yoğun katılım beklenen bu tarihi konser, Sultangazi gençlerinin ve halkının mutlulukları adına güzel ve derin bir iz bırakacak.

“Tüm Sultangazilileri Sinan Akçıl konserine davet ediyoruz”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Tüm Sultangazili gençlerimizi ve halkımızı, hemşehrilerimi bu güzel ve özel Sinan Akçıl konserine davet ediyoruz, hedefimiz ve gayemiz ilçemizin tüm fertlerinin her zaman mutlu olması ve geleceğe hep umutla bakabilmesidir. Bütün çalışmalarımızda, hizmetlerimizde, faaliyetlerimizde ve projelerimizde en temel amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi mutlu etmek, onların yarınlarına dair atılacak tüm adımları atmak, onların yaşamlarına dair güzel bir iz bırakabilmek” dedi.