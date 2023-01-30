Sinan Güler çocuklarla bir araya geldi

Balıkesir’de Ercan Kıvrak İlkokulu, Çanakkale’de ise Ayvacık Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 8-15 yaş grubu 200 öğrencinin temel basketbol eğitimi aldığı kampta eski milli basketbolcu Sinan Güler de çocuklarla bir araya geldi.

Balıkesir’de Ercan Kıvrak İlkokulu, Çanakkale’de ise Ayvacık Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 8-15 yaş grubu 200 öğrencinin temel basketbol eğitimi aldığı kampta; çocukların atletik performans ölçümü ve takibi yapılırken, temel motorik özelliklerin geliştirilmesi, basketbol temel duruşu, top hakimiyeti ve dripling, şut mekaniği, savunma, hücum bilgisi, pas çeşitleri, temel oyun kuralları, takımdaşlık, iletişim ve yardımlaşma ile eğitsel oyunların tekniği anlatıldı. Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, yıl içerisinde Adana, Aydın ve Muğla şehirlerinde çocukları, basketbolun duayen isimleriyle bir araya getireceklerini söyledi.

Sinan Güler: "Her çocuğun spora ulaşması ve deneyimleyebilmesini hedefliyoruz"

Basketbol kampında açıklamalarda bulunan eski milli basketbolcu Sinan Güler, "Çocukların gelişiminde spor çok önemli bir etken. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine büyük katkı sağlayan sporu, daha ulaşılabilir bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda, her çocuğun spora ulaşması, sporla yaşaması ve sporu deneyimleyebilmesi bizim için çok önemli. Amacımız daha ulaşılabilir’ bir spor yapısını benimsemek ve çocukların kendilerini keşfetmesini sağlamak. Balıkesir ve Çanakkale’de gerçekleştirdiğimiz kampta, çocukların isteklerini ve arzularını görmek bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.