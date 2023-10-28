Sinan Kaloğlu: 'Altın değerinde bir puan aldık'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Kocaelispor maçının ardından, "Altın değerinde bir puan aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayarak, “Zor maç olacağını biliyorduk. Kolay maç değil. Kocaelispor iyi bir kadro ve bütçeyle kurulmuş takım. Çok iyi stadı ve seyircisi var. Takımını ayrıca motive eden seyirciye sahip. Zor olacağını biliyorduk. İlk yarı başlamadan önce bütün stratejilerimiz Kocaelispor’un kenar oyunlarındaki rotasyona karşılık verebilmekti. Bu da tuttu. Hemen hemen pozisyon olmayan ilk yarıda Kocaelispor’u kaleye çok yaklaştırmadık ama kornerden gol yedik. Sonrasında zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman mücadeleyi bıraktık. İyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Her şeyden önemlisi 2-0 geriye düşmemize rağmen pes etmememiz beni çok mutlu etti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu tip maçlar kolay maçlar değil. Emin adımlarla her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Sakat oyuncularımız da vardı. Sonradan oyuna soktuğumuz oyuncularımızı da korumak istedik. Ona rağmen altın değerinde bir puan aldık. Öncelikle kendi oyuncularımızı, sonra da Kocaelisporlu oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Güzel bir ortamdı. Biz güçlenerek, gelişerek devam edeceğiz buraya kadar gelen taraftarımızın da enerjisini hissettik. Bizim için bir puan iyi bir puan” ifadelerini kullandı.