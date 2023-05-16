Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında sahasında Sakaryaspor’u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Oyuncularım gerçekten tarih yazıyor, yazmaya da devam edecekler. Sakaryasporlu oyuncuları da tebrik ediyorum. Maçtan önce stresin yoğun olacağını biliyorduk” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında sahasında Sakaryaspor’u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, verdikleri mücadele ile alınan galibiyetten ötürü takımımı kutladığını ifade ederek, “Oyuncularım gerçekten tarih yazıyor, yazmaya da devam edecekler. Sakaryasporlu oyuncuları da tebrik ediyorum. Maçtan önce stresin yoğun olacağını biliyorduk. Bulunduğumuz konum nedeniyle stresli haftalar yaşıyoruz. Son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Çok geriden geldik, yukarılara çıkmaya devam ediyoruz. Sakaryaspor lig 3’üncüsü olan bir takım, iyi bir takım. Play-off öncesi buradan 3 puan almak istediler. Bizim daha fazla 3 puana ihtiyacımız vardı. Kendi sahamızda harika seyircimizin önünde oynadı” diye konuştu.

“Tek pozisyonda ol yedik”

Karşılaşmaya tutuk başladıklarını belirten Kaloğlu, “Tek pozisyonda gol yedik. Kaçırdığımız pozisyonlar var. İlk yarı farklı da olabilirdi. Kırmızı kart biraz da dengeleri değiştirdi. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler ofansif anlamda etki yaptı. Skoru da bulduk. Geçen hafta da aynısını yaşadık. Oyuncularımla da konuştuk. Stres o kadar yüksek ki doğru karar veremiyorlar, doğru yerde olamıyorlar. 2-1’i yakaladık ama daha farklı da olabilirdi. Tercihlerini daha iyi yapsalardı maçın skoru daha farklı olurdu. Öyle ya da böyle maçı bitirdik. Harika bir 3 puan oldu. Buraya gelen tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her şey iyi gidiyor. Kardeşlerimle gurur duyuyorum, onları da çok seviyorum” diye konuştu