Sinan Kaloğlu: 'Zor bir maçtı ama gülen taraf biz olduk'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bodrumspor maçının ardından, “Ligin ilk 3 haftasında iyi ve güçlü takımlarla oynadık. Bodrumspor geçen yılın finalisti ve üstüne takviye yapmış bir takımdı. Zor bir maçtı ama gülen taraf biz olduk” dedi.

Trendyol 1. Lig’in üçüncü haftasında Bodrumspor’u evinde 1-0’lık skorla mağlup eden Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getiren Kaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir oyundu, güzel bir galibiyet oldu. Ligin ilk 3 haftasında iyi ve güçlü takımlarla oynadık. Bodrumspor geçen yılın finalisti ve üstüne takviye yapmış bir takımdı. Zor bir maçtı ama gülen taraf biz olduk. 2 haftadır orta sahamızda oynayan etkili oyuncularımız maçın ilk yarısında oyundan çıkmış oldu. Bu bizim için bir dezavantaj. Oyuncularımızın bazıları kampa katılmadı, bazıları maçlar başlarken geldi. Hem onları korumak istiyoruz hem de maç kondisyonlarını kazanmak istiyoruz. O yüzden bu sonuçlar bizim için çok iyi. Milli Takım arasında fiziksel olarak çok daha iyi bir yere geleceğiz. Evet şu anda kaybetmeyen zor bir takımız, iyi savunma yapıp, iyi hücuma çıkan bir takımız. Bugün ikinci ve üçüncü pozisyonlarda golü bulabilseydik maç daha da rahat geçebilirdi.”