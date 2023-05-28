Sinan Oğan: 'Bu seçim, insanların demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak ellerinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemli'

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunu kullanan Sinan Oğan, seçimlerde uygulanacak her türlü baskının demokrasiyi tehlikeye atacağını söyledi. Oğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Türkiye’deki seçimlerle ilgili yöneltilen iddiaların ise iftira olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçiminde Zafer Partisi ve ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak 5.17 oranında oy alan ve ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Ankara’da yer alan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde oy kullandı. 1276 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oğan, ardından yaptığı açıklamalarda şunları dedi:

“Bu seçimin istikrarı getireceğine, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak ellerinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir. Meral Akşener’e yapılan, Muharrem İnce’ye yapılan ve seçimden çekilmesine neden olan linçleri, depremzedeler farklı tercihlerde bulundu diye onları dahi linçlemeye cüret edenleri ve aileme dönük her türlü linçleme kampanyasını kınadığımı belirtiyorum. Bu seçim diğerlerinden farklı, bu linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görünmesidir.”

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e seçimle ilgili yöneltilenler alçakça atılmış bir iftiradır”

Oğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e seçimle ilgili yöneltilen iddialar hakkındaki soruya Oğan, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in isminin seçime müdahale şeklinde karıştırıldığını üzülerek gördüm. İki ülke de birbirlerinin iç işlerine karışmaz. Bu Aliyev’e atılmış alçakça bir iftiradır. Aliyev her zaman Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istemiştir. Burada birileri eğer Azerbaycan’a dönük politikalarında Azerbaycan’ı bypass eden politikalar uyguluyorsa, Karabağ yerine Kandil ağırlıklı bir eksende duruyorsa, Zengezur Koridoru’nu bypass ediyorsa, Karabağ’ın kurtarılması için Türkiye’nin desteğini ‘Cihatçıları gönderiyorlar’ diye ifade ediyorsa elbette ki Azerbaycan’ın ve bizim bu kesimlere tepkimiz gayet doğal algılanmalıdır. Türkiye ve Azerbaycan’ın birliğini kimse bozamaz. Ermeni lobisinin taraftarı gibi çalışan bir kesimi kınıyorum. Ben Turancı birisiyim. Türk dünyasının birliğine inanıyorum. Azerbaycan da bu birliğin üyesidir. Türkiye’de Azerbaycan’a dönük bir lobi faaliyetine girişilmesi ancak Ermeni lobistlerinin işine yarar. Herkes de bundan ders almalı” cevabını verdi.