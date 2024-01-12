Sınav döneminde öğrencilere destek

Bilecik Belediyesi sınav döneminde öğrencilere çeşitli imkânlar sunuyor.

Bilecik’in ilk belediye kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Kitap Kafe sınav dönemi boyunca öğrencilerin vazgeçilmez yeri olmaya devam ediyor. Öğrencilerin rahatça ders çalışabildikleri ve 3 hafta boyunca 24 saat açık kalacak Kitap Kafe gençlerin eğitim hayatına destek olmak ve sınav dönemlerindeki ihtiyaçlarına çözüm sunmayı sürdürecek.

Geçtiğimiz sınav döneminde Kitap Kafe’de ders çalışan öğrencilere özel bir uygulama daha başlatılmıştı. Bu sınav dönemi boyunca da devam edecek uygulamayla öğrencilere günde 2 defa ücretsiz çorba ikramı sürdürülecek. Bu uygulama ile öğrencilere sadece ders çalışma ortamı değil, aynı zamanda sıcak bir atmosfer de sunularak moral ve enerji sağlanması hedefleniyor. Öğlen 13.00 ve akşam 19.00 saatlerinde dağıtılacak çorba ikramı sınavlar sona erene dek devam edecek.