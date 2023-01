Sınav simülasyonu gerçeğini aratmadı: Kıl payı yetişenler oldu

Tekirdağ’da üniversite deneme sınavına katılan binlerce öğrenci, bilgilerini ölçmek için ter döktü.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen deneme sınavında, üniversite sınavına hazırlanan binlerce öğrenci ÖSYM düzeyinde sorulara cevap vererek eksikliklerini görme fırsatı yakaladı.

Tekirdağ’ın 11 ilçesinde yaşayan öğrencilerin katılımına açık olan sınavda, yaklaşık 3 bin öğrenci Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde yapılan TYT oturumunda soruları cevapladı. Saat 10.00’da başlayan sınav öncesinde görevliler tarafından belgeleri kontrol edilen öğrenciler, salon ve sıra numaralarına göre sınıflara yönlendirildi. ÖSYM sınavlarında yapıldığı gibi öncesinde kendilerine verilen optik formları dolduran öğrenciler, sınavın başlangıç saatini bekledi. Sınav öncesinde çocuklarını üniversite kampüsüne getiren velilerin araçlarıyla trafik yoğunluğu oluşturduğu görülürken, bazı öğrencilerin gerçek sınavda olduğu gibi geç kalmamak için koştuğu gözlemlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, sınav salonlarını gezerek sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

"Çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz"

Düzenlenen deneme sınavı ile ilgili olarak konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Öncelikle bugün deneme sınavına giren yaklaşık 3 bin kardeşimize başarılar diliyorum. ÖSYM standartlarında bir sınav hazırladık. Biz çocuklarımızı Haziran ayında yapılacak gerçek sınavlara hazırlamaya çalışıyoruz. Bu da onun bir provası olmuş oldu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitemize, Rektörümüze, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim yaşıtlarımızın hepsi bunu çok iyi bilir, çocuklarımızın bu sınav heyecanını biraz da olsa üzerlerinden atmaları gerekiyor. Biz de bunu yapabilmek için Namık Kemal Üniversitesinde okullarında yaptıkları deneme sınavlarının dışında gerçek üniversite sınavı formatında bir sınav hazırladık. Burada önemli olan şu aslında; biz yedi deneme sınavı yapıyoruz. Bu sınav onlar için fiziki anlamda da prova olmuş olacak. Şöyle bir şansımız var, bundan sonra dört deneme sınavımız daha olacak. Çocuklarımızın bu deneme sınavları sayesinde hatalarını görebilme, hatalarını düzeltebilme şansları olacak. Süleymanpaşa Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği çocuklara en iyi şekilde hizmet edebilmek onlarının önünü açabilmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ben bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Görüyorsunuz, aileleri de burada. Bildiğiniz üniversite sınavı gibi oldu. Her şey gönüllerince olsun" dedi.

"Yeter ki onlar okusunlar"

Üniversite sınavları dışında lise öğrencilerine yönelik deneme sınavlarının yapıldığını belirten Başkan Yüksel, "LGS sınavlarımız da devam ediyor. Biz 8’inci sınıftaki çocuklarımızı liseye, 12’nci sınıftaki çocuklarımızı da üniversiteye hazırlamak için deneme sınavları yapıyoruz. Sadece deneme sınavları ile kalmıyor tabii ki. 12’nci sınıftaki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu yardımcı kitapları basan yayınevleri ile de protokoller imzaladık. Yüzde 70’lere yakın indirimler aldık. Sadece onunla da bitmedi. Bütün çocuklarımıza Paşa Kart dağıttık. Paşa Kartlar ile birlikte hem ulaşım hem alışveriş hem de internet imkânı sağladık. Yani biz ailelerimizin üzerindeki yükü bir nebze de olsa almaya çalışıyoruz, mesele bu. Onlar yeter ki derslerine çalışsınlar. Bizler Belediye olarak, Milli Eğitim olarak, Valilik olarak, kurumlar olarak hepimiz üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki Süleymanpaşa’da başarı oranı çok ciddi oranda artacak. En az yüzde 30-40 oranında üniversiteye yerleşme oranında artış olacak. Bunu da göreceğiz Haziran’da inşallah, hedefimiz bu yönde" diye konuştu.

"Öğretmenler gönüllü gözetmenlik yapıyor"

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen deneme sınavında, ücretsiz olarak gönüllü gözetmenlik yapan öğretmenlere teşekkür eden Başkan Yüksel, "Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki bütün öğretmenlerimiz bugün ve yarın öğrencilerimizin gireceği sınavda gönüllü gözetmenlik yapıyor. Bu öyle basit bir şey değil, sadece ilçe belediyesinin meselesi değil. Bu herkesin elini taşın altına değil, komple gövdesini koyduğu topyekun bir organizasyondur. Ben büyük öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin her birine sarılarak, gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.

"Attığımız adımlar ülkemize örnek olacaktır"

Deneme sınavıyla ilgili görüşlerini belirten Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ise, “Öncelikle Belediyemize, Başkanımız nezdinde tüm kurmaylarına teşekkür ediyorum. 12’nci sınıf öğrencilerimiz bu sınava girecekler. 11 ilçe geneline açılmış bir sınavımız. Belediyemiz, Üniversitemiz ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapılan bu sınav aslında evlatlarımızın kendilerini ölçebileceği ve sonrasında alabileceği tedbirlere yönelik bir sınav simülasyonu. Burada emeği geçen çok kıymetli meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gönüllülük esasıyla burada görev yapıyorlar. Her birine saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. Her bir adımda, ‘Tohum saç, bitmezse toprak utansın’ ilkesiyle hareket ediyoruz. Bizim atmış olduğumuz bu adımlara Süleymanpaşa ilçesinin başarısına, ülkemize örnek olacak çalışmalarına yön verecek adımlar olarak bakıyoruz. Allah, evlatlarımızı her daim yardımcısı olsun. Her birine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.