Sınav stresini atmak isterken, geç kaldı

Bursa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Arkadaşı ile birlikte sınava yarım saat önce gelen genç kız, stres atmak için okulu dışında sınav saatini beklerken 3 dakika ile sınavı kaçırdı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da AYT heyecanı yaşandı. Aileler, çocuklarına destek olmak için okulun etrafında kamp kurarken, kimi dua etti kimi ise sabah kahvaltısını yaptı. Sabah saatlerinden itibaren öğrenciler aileleriyle birlikte okullara gelirken, bir öğrenci sınav stresi atmak için beklerken sınava giremedi. Arkadaşı ile birlikte sınava yarım saat önceden gelen genç kız, okulun dışında arkadaşı ile laflarken saati kaçırdı. Koşturarak sınava gireceği okula gelse de, görevliler kapıların saat 10.00’da kapandığını hatırlatarak öğrenciyi içeri almadı. 3 dakika ile okulun önünde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan genç kıza çevredeki bazı veliler ise, "Yarım saattir burada arkadaşıyla oturuyor. Suç kendinin. Bu senin geleceğin" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Genç kız, sınava girememenin şokunu yaşarken, arkadaşıyla geldiği yolu tekrar geri döndü.