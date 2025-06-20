Sınav yaklaşıyor: Adaylara altın değerinde tavsiyeler

Üniversite sınavına az bir zaman kala adayların heyecanı ve kaygısı da artıyor. Kadir Has Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi uzmanlarından, sınav öncesi öğrencilere önemli tavsiyeler geldi.

Bu yıl 2 milyon 560 bin adayın girmesi beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran’da yapılacak oturumlarla gerçekleşecek. Üniversite sınavının sadece bir basamak olduğunu hatırlatan uzmanlar, "Kendinizi yalnızca bu sınavın sonucuna göre tanımlamayın" uyarısında bulundu. Sınav öncesi zihinsel ve fiziksel olarak yorgunluğa neden olacak aktivitelerden uzak durmanın önemini hatırlatan uzmanlar, iyi bir dinlenme sürecinin sınav performansını olumlu etkileyeceğini söyledi. Sınav öncesi uzmanların diğer tavsiyeleri şöyle:

"Günlük rutininizde, özellikle uyku ve beslenme düzeninizde büyük değişiklikler yapmaktan kaçının. Vücudunuzun alışık olduğu bir düzende kalması, sınav günü daha rahat olmanızı sağlar.

Sınav yerinizi önceden görmeniz ve ulaşımınızı planlamanız, sınav günü stresinizi azaltır ve zaman yönetimini kolaylaştırır.

Giriş belgesi ve kimlik gibi sınav için gerekli belgeleri önceden hazırlayın. Sınav günü bu belgelerin eksik olması telafisi zor sorunlara yol açabilir.

Sınav günü yanında bulundurman ve bulundurmaman gereken materyaller için ÖSYM’nin sınav giriş belgesinde yer alan "Önemli Uyarılar" kısmını mutlaka gözden geçirin.

Kıyafet seçiminizde rahatlığı ve mevsim şartlarını dikkate alın. Konforlu ve dikkat dağıtmayacak bir kıyafet, sınav sürecinde daha iyi odaklanmanızı sağlayabilir.

Sınav binasının giriş kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce bulunmak, muhtemel aksiliklerin önüne geçmenize yardımcı olur.

Heyecanlanman ve stres yaşaman çok doğal. Sınava giren milyonlarca öğrenci gibi sen de kaygı hissedebilirsin. ‘Ya sınavım kötü geçerse?’, ‘Ya başarısız olursam?’ gibi düşünceler de çok normaldir; çünkü bunları herkes düşünüyor. Ancak bu düşüncelerin peşinden gidip gitmemek senin elinde. Sınavda odağını sorulara vermeyi seçebilirsin.

Kaygı tamamen kötü bir şey değildir. Genelde sınavın başında çok hissedilir ama sınav ilerledikçe azalmaya başlar. Tıpkı diğer duygular gibi. ‘Kaygılanmamalıyım’ demek yerine, bu duygunun doğal olduğunu kabul edip geçeceğini hatırlamak sana yardımcı olabilir.

Sınava hazırlık sürecinde çok çabaladın ve bu uzun yolculuk artık geride kaldı. Kendine yaptıklarını hatırlat ve eksiklerine değil, güçlü yönlerine odaklan. Sınava ilişkin riskleri ve kötü senaryoları sürekli abartmak yerine yaptıklarının ve başarılarının altını çizebilirsin çünkü somut ve gerçek olanlar onlar.

Kontrol edemeyeceğin şeylere odaklanmak gücünü tüketebilir. Becerilerine ve hazırlığına güven.

Ve en önemlisi; unutmayın, değerli olan sizsiniz. Kendinize inanın ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Başarı sadece bir sonuç değil, sürecin kendisidir."