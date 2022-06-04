Sınava girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul'da hafta sonu 'Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek İstanbullular için toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci, öğrenci velileri ve öğretim görevlileri yararlanabilecek.

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  • 04.06.2022 21:49
  • Güncelleme: 04.06.2022 21:49
Sınava girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu gerçekleşecek sınavlarda yer alan öğrencilerin heyecanı paylaşacak. 5 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na (LGS) toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

4-5 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek öğrenciler de toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Aileleri ve sınav görevlilerine de yine şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak.

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BELİRLİ SAATLERDE GEÇERLİ

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
 

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