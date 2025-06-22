Sınava son dakika koşarak yetiştiler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) Tekirdağ’da katılan bazı öğrenciler sınava son anda koşarak yetişti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde de AYT heyecanı yaşandı. 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi’nde sınava girmek için sabah saatlerinden itibaren öğrenciler aileleriyle birlikte okulun yolunu tuttu. Ancak bazı adaylar sınav saatine dakikalar kala koşarak okula geldi. Kimi öğrenciler sınavın başlamasına saniyeler kala sınav salonuna girebildi. Okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdüren veliler ise çocukları için dua etti.

Polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, geç kalan öğrencilerin sınava yetişmesi için okul görevlileri kapıda hazır bulundu.