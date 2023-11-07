Sincan'a 2 yeni mahalle konağı daha

Hanımlar ve güngörmüşler konaklarının yanında mahalle konakları da yapan Ankara’nın Sincan Belediyesi, yaptığı 4 mahalle konağının ilkinin açılışını yaptı. Bir yandan konakların açılışlarını yaparken bir yandan da 2 yeni mahalleye daha konak inşa edilmeye başlandı.

Köylerdeki köy konağı geleneğini yaşatmak için “Mahalle Konakları” projesini hayata geçiren Sincan Belediyesi, ilçenin 4 mahallesine konaklar yaptı. Yenikayı Mahallesi, Polatlar Mahallesi, Yenipeçenek Mahallesi ve Ücret Mahallesi’ne yapılan Mahalle Konakları’ndan ilkinin açılışı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti.

Sincan Belediyesi, Çoğlu mahallesi konağı 165 metrekare oturum alanına sahip muhtar odası, çay ocağı ve toplamda 120 metrekare sedirli oturma salonu ile Yenihisar mahallesi muhtarlıklı köy konağı ise toplamda 70 metrekare oturma alanına sahip ayrı muhtarlık binası bulunan ve çay ocağı ile toplamda 27 m2 sedirli oturma salonu ile vatandaşlara hizmet verecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve vatandaşın kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını önceleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Vatandaşlarımızın bir arada olabileceği, etkinlikler yapabileceği bir geleneği gelecek nesillere taşımaktan dolayı memnunuz. Daha önce yaptığımız Mahalle Konaklarına büyük ilgi oldu. Bu iki mahallemizin sakinlerine de şimdiden hayırlı olsun” ifadesini kullandı.