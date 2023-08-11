Sincan'a bir kapalı spor salonu daha yapılıyor

Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçeye vatandaşların boş zamanlarını dolu dolu geçirebilecekleri spor alanları kazandırıyor.

Ankara’nın Sincan Belediyesi, gençlerin spor aktivitesinde bulunacağı ve kendilerini geliştirebileceği yeni spor tesisleri inşa etmeye devam ediyor. Biten dev spor yatırımlarının yanı sıra devam eden projelerle de adından söz ettiren Belediye Başkanı Ercan, Mevlana Mahallesi’ni de kapalı spor salonuyla buluşturmaya hazırlanıyor. Sincan’ın marka değerini arttıracak projeleri bir bir hayata geçiren Belediye Başkanı Ercan, Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi, yüzme havuzları, mini voleybol, basketbol ve badminton sahaları ve sayısız spor alanlarıyla başta gençler olmak üzere Sincanlılara verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Vatandaşın sportif faaliyetlerde bulunabilmesinin yanında geleceğin sporcularının Sincan’dan yetişmesi için her türlü yatırımı ilçeye kazandıran Başkan Ercan, şimdi de Fatih’te bulunan Mevlana Mahallesi’ne butik bir kapalı spor salonu yapıyor. Gelen talepleri geri çevirmeyerek, vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda talimat veren Ercan, projelerin hızla bitmesi için de gerekli adımları atıyor.

6 bin 943 metre kare üzerine inşa edilecek Butik Kapalı Spor Salonu’nda basketbol ve voleybol sahasına dönüştürülebilecek saha, hareketli potalar, soyunma odaları, hakem odası gibi odalar ve otopark olacak. Sincan’ın en güzel spor tesislerini hak ettiğini ifade eden Ercan, “Vatandaşlarımızın verimli zaman geçirebilmeleri, spor yapabilmeleri için çalışmalarımız devam edecek. Her şey Sincan için” dedi.