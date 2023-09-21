Sincan'a mega proje: 'Arasta Sincan'

Ankara’nın Sincan Belediyesi, ilçeye ‘Arasta Sincan’ projesini kazandırmayı hedefliyor.

Birbirinden değerli ve mega yatırımlarla adından söz ettiren Sincan Belediyesi ilçenin çehresini güzelleştirmeye devam ediyor. Etrafı dükkânlarla çevrili açık bir meydanda vatandaşa rahat ve keyifli alışveriş imkanı sunacak olan “Arasta Sincan” projesi hızla yükseliyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da dev proje Arasta Sincan’ın çalışmalarını bizzat takip ediyor.

Sincan Belediyesi, bir bakanın bir daha bakacağı, vatandaşa nezih ve keyifli bir ortamda huzur içinde alışveriş imkanı sunacak “Arasta Sincan” ilçeye kazandırılacak. Proje çalışmaları hızla devam ediyor. Tamamlandığında etrafı dükkanlarla çevrili büyük bir meydan Sincanlıların hizmetine sunulacak.

Ahi Evran Mahallesi’nde inşası devam eden modern görünümü ve mimari yapısıyla dikkat çeken Arasta Sincan’ın bodrum katında 17 bin 900 metrekare alana sahip çok geniş bir otopark bulunuyor. Alışverişe gidenler araçlarını güvenle park edebilecek. Zemin katta ise toplam 8 bin 500 metrekare alana sahip 79 ticari alan inşa ediliyor. AVM’nin 70 bin kişi kapasiteli 31 bin 700 metrekare alana sahip meydanı da bulunuyor.

Projenin sadece Sincan’a değil Ankara’ya da büyük bir değer katacağının altını çizen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan çalışmaları yakından takip ediyor. Alana giderek incelemelerde bulunan Başkan Ercan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ercan, “Sincan’da mega projelerinden biri olan Arasta Sincan AVM’de adım adım ilerleme kaydediyoruz. Alışveriş merkezimizi en kısa sürede ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sincanlı her şeyin en iyisine layık; biz de en iyisini yapmak için sahadayız” ifadelerine yer verdi.