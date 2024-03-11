Sincan'a Ramazan bereketiyle geldi

Sincan Belediyesi, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını coşku içinde karşıladı. 6 noktaya kurulan iftar çadırlarında vatandaşlar oruçlarını açabilecek. İhtiyaç sahiplerine de kol kanat geren Sincan Belediyesi, 5 bin kişiye gıda ve hijyen kolisi dağıtımı yapıyor. Ayrıca 2 bin 200 kişiye sıcak yemek desteği devam ediyor.

Sincan Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da ilçe genelinde belirlenen noktalara iftar çadırları kuruldu. Vatandaşlar bu çadırlarda oruçlarını açıp ibadetlerini yerine getirebilecek.

İftar çadırı kurulan noktalar şöyle:

Lale Meydanı, Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi yanı, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Ortapınar TOKİ, Yenikent Ek Bina yanı, Temelli Hürriyet Mahallesi.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti

Ramazan’da yardım seferberliğine ara vermeden devam eden Sincan Belediyesi, 2 bin 200 ihtiyaç sahibi vatandaşın evine sıcak yemek götürüyor. Aşevinde son derece hijyenik ortamlarda hazırlanan yemekler paketlenerek vatandaşın evine ulaştırılıyor.

5 bin gıda kolisi

Dar gelirli ailelere ramazan ayı boyunca gıda ve hijyen kolisi dağıtımı yapılıyor. 5 bin ihtiyaç sahibine içerisinde temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinin bulunduğu paketler veriliyor.