Sincan anne çocuk oyun evlerinden neşe yükseliyor

Sincan Belediyesi 3-6 yaş arası çocukların anneleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi için hizmete açtığı anne-çocuk oyun evleri her gün dolu dolu geçiyor.

Ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği Ankara’nın Sincan ilçesindeki anne-çocuk oyun evlerinde minikler, rengarenk oyuncaklar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

Anne Çocuk oyun evlerinde hem oyun hem eğitim var. Jimnastik dersleri ile çocukların kas gelişimine destek olurken dans, ritim, resim dersleriyle de sanat sevgisi aşılanıyor.

Bu hafta etkinlik köşesi sonbahar resimleriyle doldu. Çocuklar anneleri ile birlikte dökülen yapraklardan sonbaharı resmetti ve mevsimleri eğlenerek öğrendi.

Anne çocuk oyun evlerinde çocuklar İngilizce ile de tanışıyor, İngilizce kavramları oyunlarla öğreniyor.

Orff ve ritim çalışmaları yapılıyor. Oyun ve masallarla da geniş düşüncelerini harekete geçirerek zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent, Evliya Çelebi ve Yavuz Sultan Selim Anne Çocuk Oyun Evi olmak üzere haftada 6 gün hizmet veriyor.